Powiat puławski: Ważna droga do kapitalnego remontu

Mieszkańcy Baranowa mają powody do zadowolenia. Drogę, która łączy ich miejscowość z krajową 17-stką i Puławami, czeka gruntowny remont (fot. Radosław Szczęch)

Jeszcze w tym roku podróż samochodem od ronda w Żyrzynie do Woli Czołnowskiej stanie się znacznie przyjemniejsza. 11,5 kilometra drogi powiatowej będzie wyremontowane. Prace mają potrwać do jesieni.

Powiatowy Zarząd Dróg w środę ogłosił długo oczekiwany przetarg na przebudowę drogi powiatowej Żyrzyn – Baranów – Wola Czołnowska. Oprócz nowej nawierzchni o szerokości od 6 do 6,5 metra, powstaną kilometry chodników, a także perony przystankowe i zatoki autobusowe. Przeprofilowany na łagodniejszy zostanie także jeden z zakrętów w ciągu projektowanej drogi.

Nowa droga ma być gotowa w połowie września. To część tzw. megaprojektu, w którym uczestniczy wiele samorządów z województwa lubelskiego. Dzięki niemu, powiat puławski może liczyć na 4,4 mln unijnej dotacji. Szacowana wartość przedsięwzięcia to około 7 mln złotych, ale dokładny koszt poznamy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Oferenci czas na składanie dokumentów mają do 8 marca.

Co ciekawe, władze powiatu przy okazji tego projektu chciały poprawić główne skrzyżowanie w Baranowie łączące ulice: Puławską, Rynek, Michowską i Zagrody. Zaproponowano rondo, co wymagałoby przejęcia przez powiat części gminnych działek. Baranowski samorząd zgodził się na ich przekazanie, ale nie za darmo. Warunkiem miał być remont innych dróg powiatowych na terenie gminy o wartości kilkudziesięciu tys. złotych. Do porozumienia ostatecznie nie doszło.

Ronda więc nie będzie, ale kierowcy jesienią i tak nie powinni mieć powodów do narzekań. Na remont tej ponad 11-kilometrowej drogi od kilkunastu lat czekają mieszkańcy Puław, Żyrzyna, Baranowa i Michowa w powiecie lubartowskim. Wśród nich był także Jan Ziomka z zarządu powiatu puławskiego, który od lat zabiegał o to przedsięwzięcie.

– Dla mnie to najważniejsza inwestycja od początku mojej działalności w samorządzie. Można powiedzieć uwieńczenie mojej pracy, podejmowanych przez lata starań o to, żeby ona doszła do skutku. Teraz, gdy ogłosiliśmy już przetarg, widzę jak spełnia się moje marzenie – mówi samorządowiec.

Warto dodać, że w planach puławskiego PZD jest także remont kolejnego odcinka, od Woli Czołnowskiej do granicy powiatu puławskiego. Urzędnicy posiadają już stosowną dokumentację. Według informacji władz powiatu, będzie to jedno z zadań nowej kadencji samorządu.

Żyrzyn - Kotliny

Pod koniec stycznia PZD otworzył oferty w przetargu na ponad 3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Żyrzyna do miejscowości Kotliny. Zainteresowanie tym zadaniem wykazało 8 firm, z czego najtańsza okazała się kraśnicka PBI Infrastruktura (1,97 mln zł), która wyprzedziła m.in. PRD Lubartów (1,99 mln zł), czy PRD Zwoleń (2,06 mln zł). Ceny mieszczą się w założonym budżecie. Połowę kosztów, czyli ok. milion złotych wyniesie w tym przypadku rządowe wsparcie z tytułu programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej.