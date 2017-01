Pozwała radnego, a potem pozew wycofała. Adwokat za drogi dla wiceprezydent Puław

Ewa Wójcik, wiceprezydent Puław, najpierw pozwała radnego Pawła Maja, a następnie swój pozew wycofała. Radny zdążył jednak opłacić adwokata, który wystawił mu rachunek na ponad 3 tys. złotych. Sąd uznał, że koszty te musi pokryć powódka. Ta odmówiła i odwołała się do wyższej instancji.

Tuż przed świętami wydawało się, że to już koniec historii sporu pomiędzy urzędującą wiceprezent Puław, a radnym, którego pozwała za zniesławienie. Ewa Wójcik w grudniu wycofała złożony przez siebie pozew.

Problem w tym, że Paweł Maj zdążył zatrudnić adwokata, któremu z góry zapłacił 3075 złotych. Gdy w grudniu sprawa się skończyła, Sąd Rejonowy w Puławach automatycznie nakazał powódce zwrócić te koszty pozwanemu. I tu pojawił się problem, bo zdaniem prawnika reprezentującego zastępcę prezydenta, to suma zbyt wysoka, nieprzystająca do nakładu pracy poniesionego przez adwokata. W związku z tym postanowienie puławskiego sądu zostało w całości zaskarżone do wyższej instancji, czyli Sądu Okręgowego w Lublinie.