Przestępczość w powiecie puławskim. Coraz więcej oszustów w internecie

Informacje przedstawione radzie miasta to zbiór danych przygotowanych przez policję, straż pożarną i straż miejską. Z dokumentu wynika, że ilość przestępstw generalnie spada. W 2016 roku w sumie zanotowano ich 1960, czyli o ponad 780 mniej, niż w poprzednim roku. Spadła liczba rozbojów (do 16 z 27), bójek i pobić (do 24 z 34), kradzieży (do 230 z 331). Na podobnym poziomie utrzymuje się ilość kradzieży samochodów (11 w 2016), ale wzrosła wykrywalność tego rodzaju przestępstw (do 54 proc. z 15).

Więcej narkotyków

Policja odnotowuje coraz większą ilość przestępstw narkotykowych. W 2016 roku zanotowano 73 takie przypadki. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 7,8 kg różnych środków odurzających, w tym 6,6 kg marihuany, 236 gramów amfetaminy, nieznaczną ilość haszyszu i prawie 90 tabletek ecstasy. Więcej, niż latach ubiegłych było także przestępstw gospodarczych (ponad 300), w tym 12 korupcyjnych.

Stale rośnie także przestępczość internetowa. O ile jeszcze 2012 roku tego rodzaju przypadków w całym powiecie puławskim było niewiele ponad 30, tak w 2016 roku już 147. Nie najlepszą informacją jest także wzrost długości oczekiwania na przyjazd policji, szczególnie w przypadku tzw. zwykłych wyjazdów (wzrost do 10:43 min. z 6:56).

Surowsza drogówka

Liczba kolizji drogowych spadła do 1144, co jest najlepszym wynikiem od 2006 roku, ale za to od ostatniego roku zwiększyła się ilość wypadków (82) i rannych. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w gminie Żyrzyn i w Puławach. Najbezpieczniej było natomiast na drogach gmin Baranów i Markuszów. Puławska drogówka w 2016 roku była surowsza, niż rok wcześniej. Nałożyła o 150 mandatów więcej, znacznie rzadziej korzystała także z pouczeń.

Co robili strażnicy

Raport przedstawiony radnym zawiera także dane dotyczące działalność innych służb. Dla przykładu Straż Miejska w 2016 roku odnotowała 2667 interwencji, z czego większość dotyczyła zagrożeń w ruchu drogowym (917), zwierząt (479), zakłócania porządku (310) i ochrony środowiska (294). Oprócz tego zdarzały się wyjazdy do awarii technicznych (92) i zagrożeń życia (71).

Mniej pożarów

Mniej pracy w ubiegłym roku miała straż pożarna, która zanotowała spadek o 46 proc. liczby pożarów, fałszywych alarmów (24 proc.) i ogólnej ilości zdarzeń (16 proc.). Nie znaczy to jednak, że nic się nie działo. W ostatnim roku doszło do blisko 400 pożarów, 700 miejscowych zagrożeń i ponad 60 fałszywych alarmów. Warto dodać, że puławscy strażacy nie każą na siebie zbyt długo czekać. Najczęściej wozy na miejscu zdarzenia pojawiają się w ciągu 5 minut (56 proc. przypadków).