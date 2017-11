Przyroda w tym filmie zachwyca. A to film o mieście

Dyplom trafił do Zarządu Dróg Miejskich, który zlecił przygotowanie materiału o faunie i florze. Wręczenie nagród w ramach XII edycji festiwalu odbyło się 9 listopada w Warszawie. Jedną z nich przyznano filmowi o puławskiej przyrodzie, który nakręcił Piotr Kawka. Dokumentalista razem z żoną Małgorzatą Skowrońską-Kawką miesiącami przemierzali puławskie parki i lasy, „polując” na najciekawsze gatunki zwierząt i roślin. Kręcili w dzień i w nocy, dzięki czemu udało im się nagrać m.in. bobry i sowy.

Nad profesjonalizmem części opisowej filmu czuwali pracownicy działu zieleni w ZDM, Jerzy Pawlas i Izabela Giedroić. – Bez nich ten film na pewno by nie powstał. To była świetna współpraca – mówi Piotr Kawka, który przyznaje, że nagroda na festiwalu to miłe zaskoczenie. – Tym większe, że nie wiedziałem, że ten film został gdzieś wysłany. Poza tym wśród jurorów tego festiwalu jest zdobywca Oscara, więc jest to dla nas naprawdę ważne – dodaje właściciel Studia K.

Jak mówi Piotr Kawka, najtrudniejszym zadaniem przy produkcji było przygotowanie jego ścieżki dźwiękowej. – Puławy są dość zurbanizowanym terenem i trudno było o ciszę na planie, w tle zazwyczaj słychać było fabrykę, pracujące maszyny rolnicze, czy przejeżdżające samochody. Poza tym musieliśmy uważać na kleszcze i myśliwych, trochę się ich bałem – przyznaje.

Zdjęcia trwały przez 8 miesięcy. W tym czasie filmowcom udało się uwiecznić bogactwo przyrody zarówno w samym mieście, jak i jego najbliższej okolicy. To dowód również na to, że przyroda wokół Zakładów Azotowych, po wyniszczającym dla niej okresie z lat PRL-u, odrodziła się. Lektorem filmu jest Janusz Szydłowski.

Trwające ponad 20 minut wideo powstało w ramach projektu „Gmina Miasto Puławy dla ekologii” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie.