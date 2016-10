Przysłużyli się kulturze. Kto dostał nagrody prezydenta Puław?

W tym roku za całokształt działalności kulturalnej nagrodzono (po 5 tys. zł) * Grażynę Idzik-Dominiak, instruktorkę prowadzącą obchodzący w tym roku swoje 35-lecie Teatr Lalek „Muchomor” oraz * Zbigniewa Kozaka, artystę rzeźbiarza, poetę, pisarza, twórcę literatury dziecięcej, który obchodzi 30-lecie działalności.

Nagrody roczne dostali: * Zofia Stec, obchodząca w tym roku jubileusz 50-lecia swojej pracy, założycielka zespołu baletowego „Etiuda”; * Aleksandra Rolska, obchodząca 40-lecie pracy zawodowej, instruktor i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle”; * Anna Rolska, instruktor w ZPiT; * Beata Respondowska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk” za organizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach; * Stowarzyszenie „Grześ” za organizację pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Puławach - World Wide; * Zbigniew Jonak, instruktor, nauczyciel śpiewu, za wkład w sukcesy puławskich wokalistek; * Małgorzata Szczypa, kierownik oddziału dziecięcego Biblioteki Miejskiej w Puławach; * Janusz Filipczak, puławski fotograf, organizator plenerów fotograficznych dla seniorów; * Hubert Domański, reżyser i instruktor w Teatrze „Gdańska 4”, oraz zespół muzyczny * The Feral Trees (w składzie Moriah Woods, Mariusz Antas, Grzegorz Napora, Dawid Ryski), który zyskuje coraz większą popularność w całym kraju.

Nagrody roczne wyniosły 2,5 tys. zł. Po 4 tys. zł otrzymały tylko zespoły The Feral Trees oraz Stowarzyszenie „Grześ”.

Osobną kategorią prezydenckich nagród jest „puławski talent”, dla młodych, wyróżniających się artystów. W tym roku trafiły one do dwóch par tanecznych ZPiT „Powiśle” (po 3 tys. zł dla pary): * Julii Surdackiej i Krzysztofa Jakubczyka oraz * Zuzanny Gradek i Kacpra Cholewy; * Zofii Karamon, recytatorki i aktorki Teatru SPUT2 oraz wokalistek: * Aleksandry Łodzińskiej, * Justyny Grzelak i * Eweliny Samborskiej. Nagrody indywidualne w tej kategorii wyniosły po 2 tys. zł.

Publiczność, która uczestniczyła w zorganizowanej w ostatni piątek gali, miała okazję obejrzeć i posłuchać kilku utworów zaśpiewanych i recytowanych przez nagrodzone artystki. Na zakończenie wystąpił Piotr Selim z zespołem.

Na scenie pojawił się także prezydent Janusz Grobel, który co prawda nie śpiewał, ale poinformował o postępach w przygotowaniu miasta do przebudowy Domu Chemika, budowy Mediateki oraz utworzenia miejskiego muzeum. Na pierwsze zadanie władze chcą pozyskać około 30 mln złotych. To drugie ma zależeć natomiast od efektów negocjacji prowadzonych z Fundacją Czartoryskich, IUNG i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.