Puławcy radni dostaną laptopy

Obsługa puławskiej rady miasta czeka cyfrowa rewolucja. Dotychczas wszelkie niezbędne materiały radni otrzymywali w formie stosów dokumentów w formacie A4. Dla każdego z 21 radnych Biuro Rady Miasta drukowało m.in. porządek obrad, projekty wszystkich uchwał, odpowiedzi na interpelacje, różnego rodzaju sprawozdania itp. W sumie były to tysiące stron, które po przejrzeniu, najczęściej lądowały w śmietniku. Co prawda większość radnych posiada komputery i skrzynkę poczty elektronicznej, ale dotychczas nie był to wystarczający powód do tego, by zaprzestać druku. Teraz ma się to zmienić. Radni wszystkie materiały będą otrzymywali tylko elektronicznie.

W budżecie na ten rok samorządowcy zabezpieczą środki, za które zakupione zostaną m.in. laptopy dla radnych, oprogramowanie oraz inne urządzenia do cyfrowego prowadzenia obrad. Najprawdopodobniej będą to najnowszej generacji komputery o niskiej wadze (ok. 1,2 kg), które będą wyposażone w ekrany dotykowe.

Nowy system miałby także możliwość nagrywania i transmitowania sesji w internecie. Ich cyfrowe kopie mogłyby zastąpić stosowane dotychczas papierowe protokoły. Całość może zacząć działać jeszcze w tym roku.