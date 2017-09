Puławska firma przebuduje Dom Chemika

Przetarg na przebudowę Domu Chemika, po miesiącach oczekiwań, został rozstrzygnięty. Urzędnicy uznali, że spośród trzech oferentów, najbardziej wartościową propozycję złożyła firma Termochem Czesława Byczka, we współpracy z lubelskim P.H.U. „Dajk”.

Zaproponowana przez nich cena gruntownej modernizacji ośrodka to 28,8 mln zł. Ich konkurenci z warszawskiego Budimexu byli co prawda o 200 tys. złotych tańsi, ale pod względem jakości ich oferta, zdaniem komisji przetargowej, znacznie odstawała od tej złożonej przez puławsko-lubelskie konsorcjum.

Warto wspomnieć, że w przetargu na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury brała udział także firma Alstal z Jacewa, ale ich ofertę oceniono dość nisko, zarówno pod względem ceny, jak i jakości.

Umowa ze zwycięzcą przetargu najprawdopodobniej zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Czy będzie to Termochem? Prezes Czesław Byczek nie traktuje jeszcze wyników przetargu, w którym kierowana przez niego firma zdobyła najwięcej punktów, jak zwycięstwa. Poinformował, że z komentarzami w tej sprawie zaczeka do chwili uprawomocnienia się decyzji komisji przetargowej, a na to są jeszcze dwa tygodnie. W tym czasie przegrani, zgodnie z prawem, mogą wnosić uwagi, podważając decyzję urzędników.

Zwycięzca przetargu na wykonanie zadania będzie miał prawie 2 lata (dokładnie 20 miesięcy). W tym czasie pracownicy POK, zespoły artystyczne, taneczne, plastyczne itp. będą musiały skorzystać z lokali zastępczych. Przeniesione do innych miejsc zostaną również imprezy, które zazwyczaj odbywały się w sali widowiskowej.

Przypominamy, że zgodnie z projektem przygotowanym przez firmę MARKA, nowy Dom Chemika otrzyma m.in. nową, jasną elewację, a główne wejście będzie zadaszone, ozdobione kolumnami i umieszczone od strony Placu Chopina. Wewnętrzne patio zostanie zadaszone, zmieni się również układ pomieszczeń wewnątrz budynku. Wykończenie zyska współczesny sznyt, a komfort pracowników POK oraz gości podniesie m.in. nowy system klimatyzacji i wentylacji.

W przebudowanej sali widowiskowej widzowie zasiądą na nowych, wygodnych fotelach. Poprawić ma się widoczność sceny, szczególnie z pierwszych rzędów jednego i drugiego poziomu. Nowością będą również ekrany, które będą mogły być wykorzystywane do programowania multimedialnej scenografii.