Puławy: 11 firm chętnych do rozbudowy elektrociepłowni

W środę w południe otworzono oferty w przetargu dotyczącym tej inwestycji. Nowy blok o mocy 100 MWe będzie zasilany węglem kamiennym, który do Puław prawdopodobnie będzie dostarczony z kopalni w Bogdance. Instalacja zostanie zamontowana w ramach rozbudowy istniejącej elektrociepłowni. Oprócz energii elektrycznej, kocioł będzie produkował również znaczne ilości pary technologicznej.

– Wpłynęło do nas 11 ofert. Wśród nich znajdują się zarówno firmy polskie, europejskie, jak i spoza naszego kontynentu. To, że jest ich tak dużo, to z pewnością bardzo dobra wiadomość – mówi Michał Mulawa, rzecznik ZA „Puławy”.

O tym, które firmy wysłały oferty, puławskie Azoty oficjalnie nie informują. Jak podał branżowy portal „Wirtualny Nowy Przemysł”, mogą to być m.in. Rafako, Polimex-Mostostal, Doosan Haevy Industries z Budimexem, Elektrobudowa, General Electric, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Abener z SK Energy.

Teraz Zakłady Azotowe wybiorą najlepsze z nich. Tzw. postępowanie przedkwalifikacyjne potrwać ma około 2-3 tygodni. Cała procedura wyboru wykonawcy zakończy się w drugiej połowie tego roku.

Przypomnijmy, że nowy blok ma kosztować ok. 900 mln złotych, a większość (70 proc.) tej sumy zapewnią kredyty. Oddany do użytku ma być prawdopodobnie na początku 2022 roku.

Po co „Puławom” nowa elektrownia? Dzięki większej ilości energii elektrycznej i pary technologicznej, możliwy będzie dalszy rozwój produkcji. Ponadto, nowy, szósty już kocioł, wraz z modernizacją pozostałych, pozwoli uzyskać wyższe normy emisji spalin. To ważne z uwagi nie tylko na stan środowiska, ale także politykę unijną.

Zakłady Azotowe „Puławy” to jeden z największych producentów nawozów sztucznych, melaminy i kaprolaktamu w Europie.

>>>