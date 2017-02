Puławy: 300 tys. zł na rok rzeki i patrona

Rozpoczynają się przygotowania do uroczystości z okazji „Roku Rzeki Wisły” i „Roku św. Brata Alberta” - patrona miasta. Na imprezy związane z tymi dwoma wydarzeniami lokalne władze przeznaczyły ponad 300 tys. złotych. Organizatorów wyłoni konkurs.

O tym, że rok 2017 jest rokiem Wisły zdecydował Sejm. Powodem jest 550. rocznica pierwszego, wolnego flisu na Wiśle. W związku z tym, samorządy w całym kraju zamierzają uczcić to niecodzienne święto poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Władze Puław w tym tygodniu ogłosiły konkurs na organizację m.in. festiwali, koncertów, wystaw, czy warsztatów ze szczególnym uwzględnieniem właśnie „Roku Rzeki Wisły”. Kościół z kolei, rok 2017 ogłosił „Rokiem św. Brata Alberta”. To oficjalny patron miasta Puławy, więc w konkursowych wytycznych zawarto sugestię, by organizatorzy kulturalnych imprez uwzględnili w swoich planach także to wydarzenie. Łącznie na zadania tego rodzaju zabezpieczono w budżecie 281 tys. złotych.

Kolejne 15 tys. złotych trafi do organizacji, która zajmie się wspieraniem niekomercyjnej działalności wydawniczej, promocją zabytków, dzieł sztuki, dorobku lokalnych twórców itp. Taką samą kwotę przeznaczono na „kultywowanie tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego”.

Organizacje zainteresowane konkursem, czas na składnie ofert mają do 28 lutego. Wybór podmiotów, którym przyznane zostaną pieniądze, powinien nastąpić w pierwszej połowie marca.