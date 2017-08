Puławy: 33-latek z maczetą przyszedł na imprezę

Do awantury doszło w sobotę około godz. 22:30 w jednym z lokali, gdzie odbywała się impreza zamknięta. Mężczyzna maczetą wybił szybę w drzwiach, a następnie zaczął się awanturować z gośćmi. Trudno było zrozumieć, o co mu chodzi, był kompletnie pijany. Wezwano policję.

- Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę oraz odebrali mu maczetę. 33-letni awanturnik z Puław został doprowadzony do komendy w celu wytrzeźwienia. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie - wyjaśnia Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Po wytrzeźwieniu puławianin został ukarany mandatem za zakłócenie porządku publicznego. Musi się liczyć także z karą za wybicie szyby, w tej sprawie zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do sądu. Nie potrafił logicznie wytłumaczyć co nim powodowało. Zasugerował jedynie, że to wszystko z powodu zazdrości.