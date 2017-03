Puławy: Aktywni zbierają naklejki, na początek na rajdzie rowerowym

Uczestnicy dostaną nowe naklejki, które będzie można wklejać do tegorocznego dziennika w drugiej edycji organizowanego przez MOSiR konkursu „Aktywne Puławy”.

Wszyscy mieszkańcy Puław mogą bezpłatnie pobrać dziennik, do którego będzie można wklejać zbierane do jesieni dowody uczestnictwa w różnych imprezach organizowanych przez MOSiR.

O książeczki akcji „Aktywne Puławy” można pytać w Urzędzie Miasta, obiektach MOSiR, czy Centrum Informacji Turystycznej. Mając dziennik, następnie należy zgłaszać się do jak największej ilości biegów, marszów, rajdów rowerowych, turniejów tenisowych, czy kajakowych spływów organizowanych przez ośrodek. Po każdym z nich otrzymamy naklejkę. Można je zdobyć także poprzez wypożyczenie roweru, czy sprzętu pływającego. Na zakończenie sezonu, wypełnione dzienniki będzie można złożyć, a dla najbardziej aktywnych mieszkańców przewidziane są puchary, medale i upominki.

Pierwszą okazją do zdobycia naklejki w tym sezonie będzie wiosenny rajd rowerowy „Powitanie Wiosny”, który odbędzie się w niedzielę 19 marca. Trasa wiedzie z Puław przez Parchatkę do Kazimierza Dolnego i z powrotem. Start o godz. 10 przy hali sportowej (al. Partyzantów). Jak mówią organizatorzy, wziąć udział w rym rajdzie może każdy. Wystarczy mieć rower, chęci i pojawić się około 15 minut przed startem, by móc zapisać się na listę. Trasa do Kazimierza w obie strony liczy około 30 kilometrów.