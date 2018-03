Puławy: Blok w budowie, mieszkania już prawie sprzedane

Południowa strona Puław jest w trakcie intensywnej zabudowy. Przy ul. Sosnowej pod koniec ubiegłego roku, budowę nowego osiedla rozpoczął MakDom. Wcześniej do swojej inwestycji mieszkaniowej przystąpił „Żagiel”, którego pierwszy z dwóch bloków został już ukończony. Teraz, po przeciwnej, południowej stronie ronda łączącego ul. Sosnową z Kopernika, stanie kolejny budynek wielorodzinny.

– To będzie budynek dwupiętrowy o dwuspadowym dachu, który stanie równolegle do ulicy. Wewnątrz znajdzie się 30 mieszkań o powierzchni od 30 do 65 mkw. Każde z nich będzie wyposażone w balkon lub taras. Projekt zakłada także podziemny parking, nie przewiduje za to windy – opowiada Adam Doraczyński, prezes SM „Zawiślanka”.

Inwestycja ma być gotowa jesienią 2019 roku. Co ciekawe, większość mieszkań została już sprzedana. Średnia cena mieszkania to ok. 3,5 tys. zł za mkw. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować z kolei 6,5 mln złotych. Spółdzielnia na razie nie planuje budowy kolejnych bloków w mieście.