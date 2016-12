Puławy: Brakuje 4 milionów złotych. Wyciągają rękę do dłużników

Cześć osób zajmujących mieszkania komunalne w mieście miewa poważne problemy z opłacaniem czynszu. W tym roku ich zadłużenie wobec miasta sięgnęło 4 milionów złotych. Motywacją do spłacenia zaległości mają być nowe zachęty w postaci umorzenia części długu oraz możliwość jego odpracowania.

Jak przekonać osoby, które od lat nie płacą czynszu należnego miastu, do tego, by zaczęły to robić? Nowym pomysłem władz jest nowatorska uchwała, której przyjęcie ma być szansą dla dłużników na spłatę wielotysięcznych zobowiązań i uniknięcie eksmisji. Według jednego z opracowanych wariantów tej pomocy, dłużnicy będą mogli liczyć nawet na anulowanie połowy należności oraz wszystkich odsetek od niej.

Warunkiem byłaby jednorazowa spłata pozostałej części długu w ciągu 3 miesięcy od podpisania zobowiązania oraz rozpoczęcie terminowego opłacania czynszu. Jeśli w ciągu kolejnych trzech lat rodzina, której miastu udzieliło tego rodzaju pomocy czterokrotnie opóźni opłacenie czynszu, porozumienie przestałoby funkcjonować, a dłużnik z powrotem otrzymałby do spłaty całą zaległą kwotę wraz z odsetkami. Według innego z wariantów, umorzenie dotyczyłoby 30 procent długu, w tym wszystkich odsetek pod warunkiem spłaty pozostałej części zaległości w ciągu 12 miesięcy.

Ponadto lokatorzy otrzymaliby możliwość odpracowania całej lub częściowej kwoty długu, która powodowałaby proporcjonalne do jej wartości, anulowanie odsetek. Chodzi o prace porządkowe, remontowo-konserwacyjne, administracyjne i usługowe, świadczone na rzecz miasta. Godzina takiej pracy byłaby warta 1/170 minimalnego wynagrodzenia. Przy czym warto dodać, że pomocą nie mógłby zostać każdy dłużnik. Gest ze strony władz skierowany byłby jedynie do tych osób, które nie zajmują mieszkania komunalnego bezprawnie, nie dewastowały go i nie wykraczały dotychczas przeciwko tzw. porządkowi domowemu.

– Celem programu jest przede wszystkim wyjście tych osób z pogłębiającego się zadłużenia, a w konsekwencji uniknięcie eksmisji oraz wykluczenia społecznego – wyjaśnia Adam Giza, zastępca kierownika Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta Puławy.