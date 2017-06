Puławy: Był trawnik, będzie plac zabaw

Działka o której mowa, dotychczas była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale nie można było postawić na niej domu. Nie pozwalała na to linia zabudowy obowiązująca na ul. Górnej, która jest poprowadzona około 20 metrów od jezdni.

Władze miasta liczyły na to, że niewykorzystany teren kupi właściciel sąsiednich zabudowań, by przeznaczyć go np. na powiększenie swojego podwórka, trawnika czy ogrodu. Takiego zainteresowania jednak nie było. Mieszkańcy osiedla zgłaszali natomiast potrzebę powstania placu zabaw dla dzieci.

W związku z tym rozpoczęła się procedura zmiany w miejscowym planie, by taką inwestycją umożliwić. Projekt jest już gotowy.