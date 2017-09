Puławy: Był zabytkowy dworek, a będzie blok

Apartamenty Parkowe - to handlowa nazwa nowego wielorodzinnego budynku, który powstanie przy ul. Księżnej Izabeli. Zbuduje go lubelska firma Żagiel Dom na miejscu dawnej poczty.

Po dworku, który stał w tym miejscu, nie ma już śladu. Działka, którą sprzedała firma Orange trafiła do państwa Magdaleny i Wiesława Peciaków z Kurowa. Przedsiębiorcy znanemu z prowadzenia Zakładów Futrzarskich udało się doprowadzić do uzyskania konserwatorskiej zgody na likwidację zabytku datowanego na drugą połowę XVIII wieku.

Gdy w maju zakończyła się rozbiórka dawnego dworku, a formalności związane z pozwoleniem na budowę nowego budynku wielorodzinnego zmierzały ku końcowi, zmienił się inwestor. Prawa do nieruchomości i uzyskanych pozwoleń nabyła lubelska firma Żagiel Dom i to ona w historycznej części miasta, blisko bramy do Parku Czartoryskich, postawi nowy apartamentowiec. Będzie to trzypiętrowy budynek z lokalem wielousługowym na parterze.

Jak informują pracownicy dewelopera, wewnątrz będą 53 mieszkania, a cała konstrukcja ma przypominać literę „U”. Budowa nowego apartamentowca ma rozpocząć się pod koniec tego roku. Potrwa około 20 miesięcy.