Puławy: Darmowe przejazdy na cmentarze

Z okazji Wszystkich Świętych, pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Puławach będą mogli za darmo podróżować liniami o numerach 3, 4 i C, obsługującymi cmentarze. Ponadto już od końca października zwiększona zostanie ilość kursów pomiędzy Włostowicką, Piaskową i Budowlanych.

Dodatkowe kursy i połączenia pomiędzy cmentarzem przy ul. Włostowickiej, nekropolią przy ul. Piaskowej oraz cmentarzem komunalnym przy ul. Budowlanych będą funkcjonować od 29 października do 1 listopada. Autobusy MZK, które pojawią się wtedy na puławskich ulicach, zostaną oznaczone literą „C”. Oprócz docelowych przystanków, będą zatrzymywały się także na ulicach Kilińskiego, Zielonej, Centralnej i Dęblińskiej. Warto pamiętać, że 1 listopada, z uwagi na wzmożony ruch w okolicach cmentarzy, miejskie autobusy nie będą wjeżdżały na ul. Budowlanych.

Autobusy „C” na przystankach będą pojawiały się co pół godziny od 8 do 15:30. Tego dnia częściej niż zwykle kursować będą także autobusy linii 3 i 4. Przez cały dzień Wszystkich Świętych korzystanie z wyżej wymienionych linii będzie bezpłatne. Ten gest ze strony MZK ma zachęcić puławian do zostawienia swoich aut i wybrania tego dnia komunikacji publicznej.

Szczegóły dotyczącego zmian w kursowaniu autobusów także znaleźć na stronie internetowej MZK Puławy.