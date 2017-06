Puławy: Do Azotów nową drogą

W czwartek w południe został przełożony ruch na nową drogę dojazdową do Zakładów Azotowych „Puławy”. Odcinek nie jest jeszcze w pełni gotowy, brakuje m.in. ostatniej warstwy asfaltu.

Od 29 czerwca żeby dostać się z centrum do zakładów, musimy zjechać z ul. Długiej w lewo. Nowy odcinek, który w czwartek został oddany do użytku, poprowadzi nas pod wiaduktem kolejowym, a następnie doprowadzi do ul. 1000-lecia. Dzięki temu rozwiązaniu, drogowcy będą mogli zająć się rozbiórką tego jej fragmentu, który koliduje z przebiegiem nowej S12.

Warto dodać, że ruch w tym miejscu będzie przenoszony jeszcze kilkukrotnie, m.in. po rozbiórce starego mostu na Kurówce i powstaniu nowego ronda. Gdy zostanie przeniesiony na górę, wykonawca obwodnicy Puław położy ostatnią warstwę nawierzchni na oddanej w czwartek dojazdówce.

O kolejnych zmianach, kierowców będą informowały komunikaty GDDKiA oraz znaki drogowe.