Puławy: Inny minister nadzoruje Azoty i większa strefa ekonomiczna

Puławskie Zakłady Azotowe razem z całą Grupą Azoty od nowego roku nie podlegają już likwidowanemu Ministerstwu Skarbu Państwa. Cały koncern chemiczny, decyzją rządu został włączony pod zwierzchnictwo Ministerstwa Rozwoju, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki.

Zmiana ministra to nie jedyna nowość w Azotach. W poniedziałek 2 stycznia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które oznacza zgodę na poszerzenie Specjalnej Stefy Ekonomicznej „Starachowice” na potrzeby nowych inwestycji w Puławach. Dzięki temu dokumentowi, Zakłady Azotowe otrzymały kolejne 12,6 hektara, co wystarczy na umieszczenie na tym terenie nowej wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry. To z kolei pozwoli spółce na uzyskanie korzyści finansowych związanych ze zwolnieniami strefowymi dotyczącymi podatku CIT.

Budowa wytwórni to obecnie jeden z priorytetów ZA. – Inwestycja ta nie tylko zwiększy nasze zdolności produkcyjne, ale też pozwoli na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym, cechujących się znacznie lepszymi parametrami w zakresie jakości – informuje Jacek Janiszek, wiceprezes Grupy Puławy. Wytwównia ma być gotowa w trzecim kwartale 2018 roku.