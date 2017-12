Puławy: Jak dzięki innowacjom rozwijać polską gospodarkę?

Cykl spotkań, wykładów i dyskusji dotyczących szeroko rozumianych innowacji organizuje PPNT oraz Zakłady Azotowe „Puławy”. – Ich głównym założeniem jest popularyzacja współpracy i przepływu wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu, wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organizacja warsztatów dla osób planujących jej rozpoczęcie – mówi Piotr Górecki z puławskiego technoparku, który podkreśla, że ważne jest transferowanie wyników badań naukowych do sfery biznesu oraz popularyzacja osiągnięć technologicznych.

Jak to zrobić? – Poprzez nawiązanie sieci powiązań, wymianę doświadczeń, uczenie się procedur, które pozwalają na wdrażanie tego, co zostanie wymyślone na uczelniach, czy w instytutach badawczych i wprowadzenie tego na rynek – tłumaczy Tomasz Szymajda, prezes PPNT. – Dlatego kładziemy nacisk, żeby podczas Dni Innowacji zgromadzić w jednym miejscu jak najwięcej podmiotów z różnych dzień, takich jak biznes, nauka, organizacja pozarządowe, czy firmy nowych technologii. Naszą rolą jest to, żeby integrować te środowiska i zachęcać do szerszego finansowania badań i rozwoju – dodaje.

Wśród gości tegorocznych DI znalazł się m.in. Mariusz Bartosewicz z gabinetu wiceministra Jerzego Kwiecińskiego w resorcie rozwoju. Opowiedział m.in. o założeniach nowych ustaw w ramach tzw. konstytucji dla biznesu. – One, najkrócej mówiąc, mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie dla mikro i małych firm. Z jednej strony poprzez nowe sposoby współpracy administracji z biznesem, a z drugiej poprzez ułatwienia o charakterze finansowym – mówi urzędnik, wymieniając m.in. dobrowolne zwolnienie z opłacania składek na ZUS przez pierwszych 6 miesięcy. Tego typu rozwiązania mają zostać wprowadzone wiosną przyszłego roku.

Wśród poruszonych tematów znalazło się także kształcenie na potrzeby gospodarki (o czym rozmawiali przedstawiciele puławskich firm, instytutów badawczych, naukowcy z lubelskich uczelni oraz rządu), czy relacji pomiędzy biznesem, samorządem, nauką i organizacjami pozarządowymi. W tej drugiej dyskusji udział wzięli m.in. prezes ZA Jacek Janiszek, Renata Szczypa ze Stowarzyszenia „Rodzina”, czy wiceprezydent Puław Taduesz Kocoń.

Na środę zaplanowano natomiast rozmowy m.in. o wolontariacie pracowniczym na przykładzie ZA, zachęcaniu pracowników do aktywnego trybu życia, a także o nowych technologiach w IT, robotyce i edukacji.