Puławy: Już czekają na twój pomysł

W środę urzędnicy pomagali mieszkańcom w przygotowaniu pierwszych wniosków do nowej edycji budżetu obywatelskiego (fot. UM Puławy)

Do końca czerwca puławscy urzędnicy czekają na projekty do nowego budżetu partycypacyjnego.

Niemal co roku puławski budżet obywatelski przechodzi kolejne metamorfozy. W tym roku w życie wchodzą kolejne usprawnienia. Najważniejszą z nich jest wyodrębnienie dodatkowego rejonu, czyli podział osiedli Niwa i Włostowice. Jest także więcej pieniędzy w ogólnej puli. Zamiast 2 mln złotych, teraz do podziału jest 2,1 mln zł, czyli po 300 tys. dla każdego z pięciu fragmentów miasta.

To jednak nie wszystko. Bolączką ostatnich edycji głosowania była niska frekwencja. Pomóc w odwróceniu tego trendu ma zwiększenie ilości lokali, w którym będzie można oddać swój głos.

– Głosowanie będzie odbywało się w każdym z pięciu rejonów miasta, dzięki czemu każdy będzie mógł zagłosować w swoim rejonie – informuje Ewelina Borawska z Urzędu Miasta Puławy. Poza tym, w tym roku wnioski będzie można składać także przez internet, a głosowanie online będzie możliwe przez cały tydzień (od 11 do 17 września).

Urzędnicy o nowościach dotyczących tegorocznej edycji budżetu opowiedzieli zainteresowanym mieszkańcom w ostatnią środę. Urzędnicy odpowiadali na pytania i pomagali w przygotowaniu wniosków. Należy pamiętać, że dobry pomysł nie wystarczy. Żeby wniosek przeszedł ocenę formalną i w efekcie trafił na listę do głosowania, musi być zgodny z regulaminem, np. nie być zbyt drogi. Ważne jest także to, żeby miejsce, na którym proponowana jest np. nowa infrastruktura znajdowała się na terenie należącym do miasta.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się już po zaopiniowaniu złożonych wniosków. Wtedy osoby zainteresowane będa mogły dowiedzieć się, które projekty przeszły pierwsze sito i wezmą udział w głosowaniu. Jego termin nie został jeszcze ustalony. Wiemy już natomiast, że głosowanie tradycyjne odbędzie się w niedzielę 1 października.