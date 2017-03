Puławy: Już nie będą mieszkać przy ulicy Armii Ludowej

Do zmiany przygotowywane są dwie ulice, których nazwy znalazły się na specjalnej liście przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi ul. Armiii Ludowej na os. Niwa i ul. L. Szenwalda (boczna ul. Filtrowej, przy obserwatorium astronomicznym). Zgodnie z nowymi przepisami, obie nazwy powinny zostać zmienione, bo ich patroni propagują ustrój totalitarny. Armia Ludowa ma zostać skreślona z uwagi na to, że była zbrojnym ramieniem Polskiej Partii Robotniczej, a Lucjan Szenwald dlatego, że poza pisaniem wierszy i piosenek był działaczem komunistycznym.

W poprzedni poniedziałek, podczas posiedzenia Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy, pod głosowanie poddano cztery nazwy, pod dwie na każdą z wytypowanych ulic. W kontekście ul. Armii Ludowej zastanawiano się nad rotmistrzem Witoldem Pileckim oraz pułkownikiem Zygmuntem „Żyłką” Żebrackim. Wygrał ten pierwszy.

W przypadku ulicy Szenwalda radni wybierali pomiędzy sierż. Józefem „Lalkiem” Franczakiem, a mjr Franciszkiem Jerzym Jaskulskim. Wygrał Franczak, zastrzelony w 1963 roku, jako ostatni żołnierz antykomunistycznego podziemia.

Radni zastanawiali się także nad zmianą ulicy Ludwika Waryńskiego. Wątpliwości, co do tego, czy należy się nią zajmować zgłosił przewodniczący komisji Ireneusz Rzepkowski. – W spisie ulic IPN-u przeznaczonych do zmiany nie ma tej nazwy, dlatego powinniśmy zwrócić się do prezydenta o zapytanie w tej sprawie – mówił radny, który tłumaczył, że dopiero mając jasną opinię co do zgodności tej nazwy z treścią ustawy, radni będą mogli podjąć kolejne kroki.

Na razie radni nie wiedzą jeszcze, czy socjalista, który wspierał powstanie styczniowe, był więziony i karany przez służby rosyjskie i austriackie, skazany na 16 lat ciężkich robót, absolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, zasłużył na pozostanie na swoim miejscu, czy nie.

Co się stanie kiedy ostateczną decyzję podejmą radni? Konieczności natychmiastowej wymiany dowodów osobistych nie ma. Na razie nie wiadomo jak szybko będzie trzeba za to zmieniać dane w aktach notarialnych, umowach, wpisach do KRS-u, adresach firm, ani kto za to zapłaci.