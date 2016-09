Puławy: Kto chce być nowym radnym? Nieoficjalnie są dwa nazwiska

Po tym, jak wiceprzewodniczący rady miasta Zbigniew Śliwiński, zrzekł się mandatu, konieczne stało się rozpisanie wyborów uzupełniających. Odbędą się one 27 listopada, a głosy będzie można oddać w siedzibie miejskiej komisji, czyli w Urzędzie Miasta Puławy (pokój 108). Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy okręgu ósmego, czyli głównie os. Włostowice.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem, minął już czas na rejestrację komitetów. Zgłosiły się dwa. Pierwszy z nich to związany z prezydentem Januszem Groblem Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej, a drugi to Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazne Włostowice”. Co ciekawe, komitetu w tych wyborach nie zarejestrowało tym razem Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało poprzednie wybory do rady miasta.

Oficjalne informacje dotyczące nazwisk kandydatów poznamy do 18 października. Z tych mniej oficjalnych wynika, że w wyborach wystartować może nauczyciel muzyki i wiceprzewodniczący SIS „Teraz”, Robert Sosik, a jego konkurentem może być były kandydat PiS do rady miasta, związany ze stowarzyszeniem „Przyjazne Włostowice”, Paweł Matras. Zanim kandydaci na radnych zostaną zarejestrowani ich komitety będa musiały zgłosić swoich ludzi do miejskiej komisji wyborczej. Czas na to zadanie mają do 28 września.