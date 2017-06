Puławy: Łatają dziury po zimie

Drogowcy, zanim zalepią dziury, pogłębiają je i wyrównują ich brzegi. W trakcie przejazdów przez tego typu przeszkody, lepiej zachować ostrożność i zdjąć nogę z gazu.

Podobne prace zakończyły się już na ul. Słowackiego, 6 Sierpnia oraz 4 Pułku Piechoty. Na swoją kolej czekają jeszcze m.in. Filtrowa i Gościńczyk. Tak zwane naprawy cząstkowe prowadzone są w całym mieście i potrwają jeszcze około 30 dni. W ZDM przewidziano na ten cel budżet w wysokości prawie 185 tys. złotych.

Część naprawianych tym sposobem ulic jeszcze w tym roku (ul. 6 Sierpnia), lub w przyszłym (ul. Filtrowa) otrzyma nową nawierzchnię. Zarząd gotowy projekt posiada już także na przebudowę nieposiadającej nazwy ulicy od Sikorskiego do Sadowej. – Liczymy na to, że będziemy mogli wykonać to zadanie już w przyszłym roku – mówi Wiesław Stolarski, dyrektor ZDM w Puławach, który zapewnia, że obecne utrudnienia na poszczególnych odcinkach nie będą trwały długo. – To jest maksymalnie dzień lub dwa na każdym ze wskazanych do naprawy miejsc – dodaje.