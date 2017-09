Puławy co roku przeznaczają miliony złotych na różnego rodzaju zadania wykonywane przez organizacje pozarządowe. Finansowane w ten sposób są m.in. wydarzenia kulturalne, działalność terapeutyczna, edukacyjna, czy szkolenia sportowe. Najwięcej środków w tym roku trafiło do PCK

Na wniosek radnych, puławscy urzędnicy przygotowali zestawienie zawierające wszystkie zadania, jakie do tej pory otrzymały miejskie dotacje. Lista zawiera 75 pozycji, a ich łączna kwota to ponad 4 mln złotych.

Każda z nich to konkretne zadanie zlecone przez Urząd Miasta w konkursach ofert. Pieniądze trafiają do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów, fundacji itp. Te z kolei, dzięki uzyskanemu wsparciu organizują m.in. pomoc dla ofiar przemocy, opiekę nad uzależnionymi, terapie, koncerty, turnieje sportowe, wyścigi, szkolenie dzieci i młodzieży itp. Co dokładnie finansowane jest z budżetu miasta przedstawiamy niżej.

Walka z problemami społecznymi

1. Polski Czerwony Krzyż Lubelski - 2,4 mln złotych (usługi opiekuńcze)

2. Puławskie Stow. Ochr. Zdr. Psych. - 340 tys. zł (wsparcie dla dzieci, pomoc dla ofiar przemocy, gorące posiłki)

3. Towarzystwo św. Brata Alberta - 160 tys. zł (schronienie i pomoc bezdomnym, gorące posiłki)

4. Stowarzyszenie RODZINA - 128 tys. zł (wsparcie dla dzieci, survival, placówka opiekuńcza)

5. MONAR - 70 tys. zł (konsultacje dla narkomanów i zarażonych HIV)

6. Towarzystwo NOWA KUŹNIA - 58 tys. zł (wsparcie dla dzieci i wzmacnianie rodziny)

7. Fundacja PRAESTERNO - 55 tys. zł (profilaktyka przeciwalkoholowa)

8. Stowarzyszenie BARWY TĘCZY - 50 tys. zł (wsparcie dla dzieci z rodzin alkoh.)

Katolickie Stowarzyszenie AGAPE - 50 tys. zł (konsultacje alkoh., wsparcie dla ofiar przemocy)

9. Stowarzyszenie TYM SPOSOBEM - 9 tys. zł (profilaktyka dla rodziców i wychowanków)

Kultura

1. Fundacja im. W. i L. Lesslów - 60 tys. zł (II Festiwal im. WiL Lesslów w Puławach)

2. Stowarzyszenie PROMYK - 45 tys. zł (VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Puławskie Lato Bluesowe)

2. Towarzystwo Przyjaciół Puław - 24 tys. zł (VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej)

3. Fundacja Jazz Jamboree - 20 tys. zł (47. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe)

4. Stowarzyszenie RODZINA - 17 tys. zł (VII Puławskie Międzynarodowy Warsztaty Gospel, Dzień Papieski, koncert, majówka)

5. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - 13 tys. zł (Msza Koronacyjna w hołdzie św. Bratu Albertowi)

6. Towarzystwo INSPIRACJE - 11,6 tys. zł (XVI Konkurs „O pierścień księżnej Izabeli”, „O rybaku...”)

7. Stowarzyszenie WSPÓLNIE - 7 tys. zł (XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd 2017)

8. Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 5 tys. zł (publikacja promująca PUTW)

9. Stowarzyszenie TYM SPOSOBEM - 3,8 tys. zł (wystawa i koncert Tomasza Budzyńskiego)

Sport

1. KS „Wisła” Puławy - 155,5 tys. zł (szkolenie, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, ciężary, turnieje)

2. KSPR AZOTY PUŁAWY - 61,6 tys. zł (szkolenie zawodników, zawody sportowe, turnieje)

3. KS „Pogoń” - 52 tys. zł (szkolenie, koszykówka, kolarstwo)

4. PTKKF - 85,5 tys. zł (zawody sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnia, biegi uliczne)

5. ULKS „Andros” - 40 tys. zł (szkolenie, sporty walki, zawody)

6. MSKS „Puławiak” - 35 tys. zł (szkolenie, piłka nożna)

7. PSZP - 19 tys. zł (międzyszkolne zawody sportowe)

8. UKS „Bursa” - 17 tys. zł (szkolenie, piłka ręczna)

UKS „Dziewiątka” - 17 tys. zł (szkolenie, siatkówka)

Fundacja BezMiar - 17 tys. zł (biegi uliczne)

9. UKS „Niwa” - 13 tys. zł (szkolenie, piłka ręczna, turniej szkół)

10. UKS „Swim 10” 8 tys. zł (szkolenie, pływanie)

11. SKT „Smecz” - 7,4 tys. zł (szkoelnie, tenis ziemny, zawody)

12. Fundacja Ruszaj Na Szlak - 7 tys. zł (Bieg Szlak Trafi)

13. MKS „Sybilla” - 5 tys. zł (szkolenie zawodników)

14. Stowarzyszenie RODZINA - 3,5 tys. zł (turniej, Parafiada, wyścig rowerowy)

Inne

1. Fundacja PA-KT - 18 tys. zł (zawody dla osób niepełnosprawnych)

2. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” - 16 tys. zł („Sprzątanie Świata”, edukacja)

3. Rejonowe WOPR w Lublinie - 7,15 tys. zł (ochrona kąpiących się na Wiśle)