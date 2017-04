Puławy: Młodzieżowi radni zawiedli

Z 32 radnych Młodzieżowej Rady Miasta tylko 9 pojawiło się na ostatniej, wtorkowej sesji. To już kolejny raz, kiedy nastolatkom nie udało się osiągnąć kworum koniecznego do podejmowania uchwał. Młodzi chcą zmian w organizacji MRM.

Na wtorek zwołana została sesja młodzieżowej rady podczas której planowano podjąć uchwałę m.in. dotyczącą składu komisji rewizyjnej. Niestety w pracy po raz kolejny przeszkodziła absencja wielu członków gremium. 9 obecnych osób to za mało, by zgodnie ze statutem można było skutecznie podejmować uchwały. Sesja została więc odwołana. Niestety była to prawdopodobnie ostatnia próba zwołania posiedzenia puławskiej MRM w tej kadencji.

– Zgodnie z przyjętym harmonogramem nasza kadencja kończy się w sierpniu, ale podczas wakacji nie możemy zwoływać sesji. Sądzę więc, że było to nasze ostatnie spotkanie. Organizacja kolejnego chyba nie ma sensu – przyznaje Piotr Rodzoch, przewodniczący młodzieżowej rady, który oczekuje nowej formy organizacji MRM. – Jedną z naszych propozycji jest ograniczenie liczby radnych do około 20, co ułatwiłoby osiąganie odpowiedniej frekwencji i usprawniło pracę rady – mówi przewodniczący. Wprowadzenie nowych zasad może być jednak trudne bez wsparcia tej dorosłej rady miasta.