Puławy: Mokradki czekają na nowe ulice

W tym roku drogowcy zajmą się przebudową kolejnego odcinka S. Baca do skrzyżowania z ul. T. Mieczyńskiego. W planach jest także ponad 125-metrowy odcinek ul. K. Zagrodzkiego do ul. Lipowej oraz budowa nowego ponad 70-metrowego traktu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. S. Minkiewicza. Ten ostatni odcinek powinien ucieszyć pieszych, którzy dzięki niemu wygodniej dostaną się do ul. Kazimierskiej (obecnie prowadzi tam nieutwardzona ścieżka). W ciągu najbliższych miesięcy znajdą się tam nowe zieleńce i szeroki chodnik.

Nowe chodniki powstaną również po obu stronach pozostałych, wymienionych ulic. Ich nawierzchnia zostanie pokryta brukową kostką, a dotychczasowe, wąskie, betonowe płyty zostaną usunięte.

Całość może kosztować ok. 450 tys. złotych. Dokładną cenę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Zainteresowane nim firmy czas na składanie ofert mają do 26 lutego. Prace powinny rozpocząć się w marcu. Prawdopodobnie potrwają do końca maja.

Zarząd Dróg Miejskich posiada już gotowe projekty kolejnych dróg na tym osiedlu. W planach na kolejne lata jest m.in. ul. Tadeusza Mieczyńskiego od ul. Lipowej do Stefana Kopecia.