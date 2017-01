Puławy: MZK kupi kolejne biletomaty

W ubiegłym roku miejska spółka kupiła dwa biletomaty, które stanęły na przystankach przy ul. Piłsudskiego w centrum Puław oraz przy Zakładach Azotowych. Dzięki nim pasażerowie korzystający z „emek” mogą na miejscu kupić bilet, czy doładować e-kartę. W przyszłym roku w powiecie puławskim pojawi się kolejne 9 tego rodzaju urządzeń, z czego cztery trafi do Puław, a pięć okalających je gmin.

Lokalizacja tych ostatnich została już ustalona. W Kazimierzu Dolnym będzie to przystanek (zwany też dworcem autobusowym) pomiędzy ulicami Tyszkiewicza a Podzamczem. W pozostałych gminach będą to centralne miejsca. Z kolei lokalizację czterech nowych biletomatów w Puławach wskażą sami mieszkańcy.

– Chcieliśmy poznać stanowisko naszych klientów i dlatego do końca stycznia na naszej stronie internetowej (mzk.pulawy.pl – red.) będzie można wypełnić ankietę na ten temat – mówi Henryk Mizak, prezes spółki MZK. Zakup dziewięciu urządzeń to wydatek 650 tysięcy złotych, z czego 65 procent stanowić będzie unijna dotacja. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie ma zostać podpisana za kilka miesięcy, a przetarg na biletomaty zostanie rozpisany w drugiej połowie tego roku.

To nie wszystkie nowości, jakie czekają pasażerów. Oprócz skrzynek do zakupu biletów na przystankach poza miastem pojawią się tablice elektroniczne. – Chcielibyśmy, żeby te tablice zostały zamontowane mniej więcej w tym samym czasie co biletomaty. Jest to związane z doprowadzeniem energii elektrycznej do przystanków – dodaje prezes Mizak, który przewiduje, że montaż nowych urządzeń powinien nastąpić na początku 2018 roku.