Puławy: Nagrody rozdane, czas na wakacje

O godz. 11 Puławski Ośrodek Kultury wypełnili najlepsi uczniowie i nauczyciele z placówek prowadzonych przez powiat. Najlepszą uczennicą ostatniego roku szkolnego została Marianna Remolenko, Ukrainka ucząca się w Zespole Szkół nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Jej średnia ocen to ponad 5,6 i wzorowe zachowanie. W jej imieniu nagrodę odebrała dyrektor szkoły Alina Gomółka.

Jak podkreślał starosta Witold Popiołek, gala dla wyróżniających się uczniów to zwieńczenie ich pracy w ciągu całego roku i nagroda m.in. za udział w olimpiadach, przedsięwzięciach kulturalnych, czy akcjach charytatywnych.

– To wasze święto, droga młodzieży – mówił starosta, który odniósł się także do strony finansowej przyznawanych nagród. – Pamiętajcie o tym, że nie uczycie się dla pieniędzy. Uczycie się dla siebie, a zdobywana w szkole wiedza pozwoli wam na to, by w przyszłości zarabiać więcej. Bo, jak mówią, pieniądze być może nie są najważniejsze, ale trudno bez nich żyć – przyznał starosta.