Puławy: Nowe boiska dla szkoły

Szkolna społeczność na tę inwestycję wyczekuje od dawna. Sportowa infrastruktura przy SP nr 1 jest obecnie jedną z najuboższych w mieście. Decyzję o zaprojektowaniu nowego zagospodarowania otoczenia szkoły podjęto ponad dwa lata temu. Projekt przygotowała puławska pracownia „Marka”. W ubiegłym tygodniu ogłoszony został przetarg na jego realizację.

Najważniejszym, nowym elementem sportowego kompleksu będzie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Wokół niego zbudowana zostanie trójtorowa bieżnia o nawierzchni syntetycznej, a obok powstaną dwa boiska wielofunkcyjne (do koszykówki lub piłki ręcznej) oraz jedno do siatkówki. Nie zapomniano również o skoczni i piaskownicy do skoków w dal, przedłużeniu bieżni dla sprinterów oraz wymianie nawierzchni istniejącego placu zabaw.

Cały kompleks będzie objęty monitoringiem oraz otoczony zielenią. Przy szkole pojawią się nowe drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe. Zmienić ma się także ogrodzenie. Jeśli przetarg zakończy się powodzeniem, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już pod koniec kwietnia lub na początku maja. Prace potrwają pięć miesięcy.

Miasto w budżecie zagwarantowało na inwestycję 3 mln złotych.