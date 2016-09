Puławy: Nowy sprzęt na oddziale dla noworodków

Na blok operacyjny szpitala już niebawem trafią nowe piły, wiertarki i inne elementy służące do zabiegów medycznych, a oddział noworodkowy zyska stanowisko do ratowania życia m.in. wcześniaków.

Puławski SP ZOZ kupi nowe napędy ortopedyczne, które trafią na blok operacyjny w pawilonie A. Dotację na ten cel w wysokości 120 tys. złotych w tym tygodniu przyznali radni powiatowi. Napęd to urządzenie, do którego można podłączyć np. wiertarkę, piłę ortopedyczną, czy tzw. shavery (rodzaj frezarki) służące do zabiegów plastyki stawowej, artroskopii. P

uławski szpital zamówi cały zestaw tego rodzaju urządzeń, razem z ładowarkami i kasetami sterylizującymi o łącznej wartości blisko 128 tys. złotych. O przyznanie dotacji wnioskował zarząd powiatu. Za jej udzieleniem zagłosowali wszyscy radni.

Z budżetu powiatu oraz przy wsparciu gmin: Baranów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Puławy i Żyrzyn (każda wyłożyła 3,5 tys. złotych), szpital otrzymał także kolejną dotację, tym razem na doposażenie Oddziału Noworodkowego. Łącznie przeznaczono na ten cel 40 tys. złotych. Zbiórkę zainicjowały naczelna pielęgniarka Hanna Kamola oraz siostry oddziałowe. Środki umożliwią zakup nowego stanowiska do resuscytacji noworodków o wartości 52 tys. złotych. Brakująca kwota zostanie uzupełniona ze środków własnych SP ZOZ.

Władze powiatu nie wykluczają, że tego rodzaju zbiórki na sprzęt dla szpitala, jak ta ostatnia, będą organizowane w przyszłości.