Puławy: Obywatelski parking nie dla każdego

Mieszkańcy os. Niwa, którzy sądzili, że zbudowany w tym roku parking przy ul. Rtm. W. Pileckiego będzie otwarty dla wszystkich, mylili się. Na obiekcie zbudowanym ze środków budżetu obywatelskiego, dwa miesiące po oddaniu go do użytku, zmieniono zasady użytkowania. Zgodnie z nimi, od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-16:00, prawo do postawienia auta na wewnętrznej części parkingu, czyli 17 z 24 miejsc, będą mieli jedynie rodzice przedszkolaków z MP nr 3. Jest to efekt ich wniosków kierowanych do Zarządu Dróg Miejskich.

– Przypominam, że wniosek o budowę tego parkingu został złożony przez rodziców, więc z założenia miał służyć poprawie bezpieczeństwa podczas dowożenia i odwożenia dzieci do przedszkola. Nikt nie spodziewał się, że cały ten parking będzie zajęty przez całą dobę i dlatego uznaliśmy, że należy wprowadzić pewne ograniczenia – tłumaczy Wiesław Stolarski, dyrektor ZDM, który podkreśla, że po godz. 16:30 z całego parkingu mogą korzystać wszyscy.

Pytanie, co z tymi mieszkańcami, którzy do pracy mają np. na godz. 8 i swoje auta z parkingu zabiorą już po wyznaczonym czasie. W podobnej sytuacji znajdą się również te osoby, które wrócą z pracy przed godz. 16:30. Według nowego założenia, przewidziano dla nich kilka miejsc od strony ulicy. Jeśli jednak ktoś nieuprawniony postawi auto na wewnętrznej stronie parkingu, może się liczyć z konsekwencjami. Jak poinformował szef ZDM, egzekwowaniem przepisów i pilnowaniem porządku będzie zajmowała się straż miejska.

Nowy parking kosztował 193 tys. złotych. Powstał w ramach poprzedniego budżetu obywatelskiego. Jesienią 2016 roku jego budowę poparło 285 osób. Podczas głosowania nie było informacji, że dostęp do parkingu będzie ograniczony.