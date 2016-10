Puławy: Odrzucą skargi na starostę i dyrektor PZD

Mieszkańcy powiatu puławskiego złożyli pisemne skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, Anny Nizioł oraz starosty powiatu puławskiego Witolda Popiołka. Obie skargi powiatowi prawnicy uznali za bezzasadne i skierowali do odrzucenia przez radę.

Skarga na dyrektora PZD została złożona w sierpniu bieżącego roku przez właściciela posesji położonej przy trasie z Końskowoli do Celejowa. Jego zdaniem PZD jest nieskuteczne i dopuszcza do niebezpiecznej sytuacji na drodze powiatowej. Chodzi o błoto, które jest nanoszone na jezdnię na wysokości działki skarżącego. Sprawą we wrześniu zajęła się komisja rewizyjna, która wysłuchała pokrzywdzonego oraz dyrektor PZD.

- Po analizie zebranych danych komisja ustaliła, że skarga nie może być uznana za zasadną. Odcinek drogi, który jest przedmiotem skargi, istotnie podlega zalewaniu oraz zanieczyszczeniu namułem. Stan ten wynika jednakże z ukształtowania terenu. Zmiana tego stanu wymagałaby kosztownych inwestycji. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w funkcjonowaniu PZD - napisano w uzasadnieniu.

Uchwała o "bezzasadności" skargi ma zostać przyjęta podczas najbliższej, środowej sesji rady powiatu.

Podobno los spotka także skargę na działalność starosty Witolda Popiołka. Tutaj skarżącą jest mieszkanka gminy Baranów, która przekonuje, że na skutek zmian w księdze wieczystej, straciła 10 arów ze swojej działki w Łysej Górze. Kobieta domaga się teraz zwrotu tej ziemi. Radni z komisji rewizyjnej ustalili, że starosta nie popełnił błędu, a działka została wydzielona przez wójta gminy Baranów pod drogę publiczną (zgodnie z prawem regulującym kwestię dróg budowanych w czynie społecznym przed 1985 r.). - Grunty takie stają się z mocy prawa, własnością Państwa - argumentują przedstawiciele powiatu. - Starosta nie dysponował uprawnieniami do kwestionowania ustaleń podjętych przez inny organ administracji (...) - dodają.

O odrzuceniu obu skarg zdecydują radni, który mogą przyjąć lub odrzucić przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Głosowanie odbędzie się podczas najbliższej sesji, w środę, 19 października.