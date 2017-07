Puławy: Opóźnienie w przebudowie ul. Spacerowej

Pół miesiąca wynosi już opóźnienie w pracach przy przebudowie ulicy Spacerowej w Puławach. Droga łącząca ul. Saperów Kaniowskich z ul. Kopernika zgodnie z ostatnimi zapowiedziami miała być gotowa w tym tygodniu. Na razie jednak się na to nie zanosi.

To jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych w Puławach. 400-metrowy odcinek drogi, której nawierzchnię stanowiły do niedawna betonowe płyty, pokrył się asfaltem. Obok jezdni zbudowano chodniki oraz ścieżkę rowerową. Wykonawca - PRD Lubartów - ma jednak pewne trudności. Z wysokością studzienek kanalizacji deszczowej już sobie poradził, ale na ukończenie ciągle czekają m.in. zjazdy do położonych przy ulicy osiedli mieszkaniowych.

Okazało się, że różnice w wysokości poziomu osiedla Atrium i oraz nowej ulicy są zbyt duże. W związku z tym, ZDM musiał wystąpić do dewelopera o zgodę na przebudowę części swojej działki. Po załatwieniu formalności, PRD mógł przystąpić do dzieła. Niestety prace jeszcze się nie skończyły. Kilka dni temu ten element nadal był „w proszku”.

Tymczasem oficjalnym powodem opóźnienia są niekorzystne warunki atmosferyczne – tak swój wniosek o przesunięcie terminu wykonania prac motywuje wykonawca. Prośba została zaakceptowana, ale chodziło o kilka dni, a nie ponad pół miesiąca.

– Teraz czekamy na informację o zakończeniu prac, by przystąpić do odbiorów. Mamy na to 10 dni – mówi Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.

Nieco bardziej są zaawansowane prace przy przebudowie ul. Zdebika.