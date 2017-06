Puławy: Pracownicy Azotów oddali krew

Wzięli w niej udział pracownicy firmy, m.in. rzecznik ZA, Michał Mulawa. – Trzeci raz z rzędu nasi pracownicy oddają krew potrzebującym. To piękna inicjatywa i cieszymy się, że możemy włączyć się w tę akcję. Mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy kolejny rekord w ilości oddanej krwi – mówił rzecznik tuż przed wbiciem igły.

Oddający krew, którzy wychodzili z mobilnego punktu nie kryli, że taki gest, daje im satysfakcję. – Ja już kolejny raz oddałam krew. Życie pisze różne scenariusze i być może kiedyś ona mi też będzie potrzebna. Warto to robić także dla poczucia własnej wartości, że możemy komuś pomóc – mówi Diana.

Obok punktu LCKiK, zainteresowane osoby mogły także za darmo przebadać swój wzrok. O tym, jak jest to istotne, przekonywał dr Andrzej Modzelewski. – Wczesne wykrywanie wad jest bardzo ważne, szczególnie u dzieci. Problemem jest także to, że wiele osób mimo tego, że widzą bardzo źle, nie chce założyć okularów. Dotyczy to także kierowców. Zachęcamy do tego, żeby badać wzrok i korzystać z pomocy gabinetów okulistycznych.

Organizatorem pro-zdrowotnej akcji był działający przy ZA w Puławach zarząd klubu honorowych dawcow krwi „Dar Życia”.