Puławy: Przez nich pół osiedla nie miało internetu

Firma pracująca przy przebudowie ulicy Norwida uszkodziła światłowód. W konsekwencji połowa osiedla Niwa na dobę straciła dostęp do internetu i telefonu stacjonarnego. Awaria miała zostać usunięta w czwartek.

Jak wyjaśnia Zenon Golmento, wiceprezes Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, awaria sieci teletechnicznej wyniknęła z błędu wykonawcy inwestycji. Posiadając plany, na których zlokalizowany był światłowód, prace przy usuwaniu drzew miał wykonywać ze szczególną ostrożnością. Część wykopów miała być prowadzona ręcznie. Zamiast tego, użyto koparki, która wyciągając korzeń, przecięła przewód mieszczący 288 światłowodowych włókien, a kolejny naderwała. Przewód sieci teletechnicznej przywarł do korzeni drzew, gdy zauważył to operator koparki, było już za późno. W konsekwencji mieszkańcy połowy osiedla Niwa na dobę stracili dostęp do internetu i telefonu stacjonarnego.

– To szczęście, że nie przecięli drugiego światłowodu, którym dostarczany jest sygnał telewizyjny. Niestety, mimo tego, że to nie była nasza wina, pretensje wielu mieszkańców zostały skierowane w naszą stronę. Zapewniam, że awaria wkrótce zostanie usunięta – mówił nam w czwartek po południu prezes Golmento.

To pierwsza tego typu awaria, do której doszło w trakcie przebudowy ul. Norwida wraz ze skrzyżowaniem nowego przebiegu tej ulicy z ul. Lubelską. Miejmy nadzieję, że ostatnia.