Puławy: Rozkład jazdy komunikacji miejskiej na święta

W sobotę 24 grudnia zawieszone będą wieczorne kursy na liniach nr 1, 6, 12 i 15. Nie pojedziemy tego dnia m.in. autobusem z Azotów do Młynek, czy z Kazimierza Dolnego do Włostowic. Linia nr 3 będzie kursować tylko do godz. 16:30, linia nr 17 zakończy jazdę o 17:45, a linia nr 16 ostatnich pasażerów przywiezie o 18:01.

W Boże Narodzenie, Szczepana i w Nowy Rok będzie podobnie, z tym, że liczba zawieszonych i skróconych kursów wzrośnie. Zmiany dotkną m.in. linie nr 1, 3, 5, 6, 11, 16, 17. Pasażerowie korzystający z linii 2, 14, 19 i 22 nie powinni odczuć żadnych zmian.

Warto dodać, że od 23 grudnia do Sylwestra autobusy będą kursowały według rozkładu znanego z ferii i wakacji. Więcej informacji o świątecznych zmianach znajdziemy na stronie internetowej puławskiego MZK oraz pod czynnym całą dobę numerem telefonu (81) 886-87-53.