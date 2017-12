Kierowcy przejeżdżający ul. Sosnową mogą już dostrzec blaszane ogrodzenie, które pojawiło się kilka dni temu niedaleko os. Słoneczne Piaski. Tym razem MakDom przystępuje do kolejnej inwestycji mieszkaniowej w tej części Puław. Jak informuje Paweł Nowosadzki z puławskiego biura tego dewelopera, osiedle docelowo będzie składało się z czterech bloków. W dwóch z nich znajdzie się 35 mieszkań, w pozostałych około 30. Pod względem powierzchni dominować będą małe i średnie lokale od 36 do 65 metrów kwadratowych. Średnia cena to 4,4 tys. zł za metr.

Nowe bloki będą wyposażony w windy oraz parkingi podziemne. – Na każde mieszkanie będzie przypadać jedno miejsce postojowe, przy czym połowa z nich znajdzie się na zewnątrz budynku – mówi Nowosadzki, który dodaje, że zaprojektowano także plac zabaw oraz tereny zielone.

Budowa pierwszego z czterech bloków „Słonecznych Piasków II” rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu i potrwa do połowy 2019 roku.