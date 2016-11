Puławy: Skromny budżet na inwestycje

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Puław jeszcze się nie zakończyły, ale już wiadomo, że na inwestycje będzie mniej pieniędzy niż w tym roku. Czy to zagrożenie dla planów związanych z przebudową Domu Chemika i budową hali sportowej?

Puławscy urzędnicy od kilku tygodni pracują nad projektem uchwały budżetowej, która musi być gotowa do połowy listopada. Jak udało nam się dowiedzieć, nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian jeśli chodzi o wysokość dochodów własnych. Znacznie wrosną natomiast wpływy do budżetu z uwagi na pierwszą, całoroczną dotację na wypłacanie świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. W sumie Puławy w 2017 roku otrzymają z tego tytułu 22 mln złotych.

Nie licząc tej kwoty, pozostałe wydatki i dochody powinny wynieść po około 200 mln złotych. Z tego na inwestycję, jak potwierdza skarbnik miasta, Elżbieta Grzęda, trafić ma około 18 mln złotych. To niewiele jeśli zestawimy tę sumę z ambitnymi planami władz dotyczącymi przebudowy Domu Chemika, czy budową nowej hali sportowej przy ul. Lubelskiej. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy miasto otrzyma dofinansowania na te zadania, ani w jakiej wysokości.

Te 18 mln złotych na inwestycje to natomiast znacznie mniej niż Puławy wydadzą na ten cel w tym roku (31,3 mln), ale jednocześnie więcej niż planowano w projekcie budżetu na rok 2016 (15,4 mln). Możliwe zatem, że w przyszłym roku w tej rubryce znajdować będzie się już zupełnie inna kwota.

Jeśli nie uda się rozpocząć dwóch najważniejszych zadań (POK i hala), wśród tych kluczowych można wymienić: utworzenie miejskiego muzeum, nowe boiska przy miejskich szkołach, remonty ulic 6 Sierpnia i Filtrowej, czy budowę ul. Spacerowej. Na co jeszcze znajdą się pieniądze – z pewnością na wszystkie zadania związane z budżetem obywatelskim. Co jeszcze? Tego na razie nie wiadomo, ale jeśli przyjrzeć się Programowi Zamierzeń Inwestycyjnych to wymienić można byłoby jeszcze remont skateparku, modernizację błoni, budowę ul. Piasecznica oraz powstanie nowego parku przy ul. Sosnowej.