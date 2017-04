Puławy: Sokoły kończą akcję

Przez dwa miesiące drapieżniki „pilnowały” kilku hektarów terenów zielonych przy Al. Królewskiej i trzeba przyznać, że robiły to skutecznie. Pytanie, czy w maju, gdy sokołów i jastrzębi zabraknie, niechciane gawrony wrócą na znane sobie miejsca. Jeśli tak się stanie, zabieg prawdopodobnie będzie trzeba powtarzać, a sokolnicze usługi do tanich nie należą. Zdjęcie gniazd wykonane przez specjalistyczną firmę oraz dwumiesięczna praca sokolników to koszt blisko 70 tys. złotych.

Zdjęcia: Jolanta Głazik