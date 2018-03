Puławy: Spore zmiany w budżecie obywatelskim

Tegoroczna edycja BO w Puławach będzie pierwszą, która pożegna się z urnami i papierowymi kartami do głosowania. Dzięki temu zabiegowi, znacznie szybciej poznamy ostateczne wyniki konsultacji

Koniec tradycyjnego, „papierowego” głosowania na projekty budżetu obywatelskiego w Puławach. Urzędnicy zdecydowali, że od obecnej edycji będzie to możliwe jedynie drogą internetową. Nowością będą również progi poparcia.

Dlaczego zrezygnowano z głosowania tradycyjnego? – Chcemy zmierzać ku lepszym rozwiązaniom. Wiemy, że mieszkańcy Puław oczekują wygodnej formy oddawania głosów, jaką jest głosowanie elektroniczne. Poza tym frekwencja podczas głosowań tradycyjnych nie była najwyższa, mimo tego, że w komisjach na dwie zmiany pracowało nawet 40 osób – tłumaczy Ewelina Borawska z Wydziału Komunikacji Społecznej w puławskim ratuszu.

Urzędnicy nie zapominają jednak o tych, którzy nie mają dostępu do sieci. W Urzędzie Miasta będą czekały na nich stanowiska z komputerami. Osobom, które nie będą potrafiły z nich skorzystać, mają pomagać obecni na miejscu członkowie komisji.

To nie wszystko. Równie ważną zmianą jest wprowadzenie progów poparcia, które mają zwolnić z obowiązku realizacji projektów ze znikomym poparciem. Te rejonowe będą musiały zebrać przynajmniej 50 głosów, ogólnomiejskie – 100.

– To również wynika z naszych analiz. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której do wykonania kierowane były projekty o niskim poparciu tylko dlatego, że mieściły się w kwocie przeznaczonej na dany rejon – mówi Borawska i podkreśla, że nie będzie to poważną przeszkodą dla autorów dobrych pomysłów.

Progi mają przynieść także inną, korzystną zmianę. – Liczymy na to, że dzięki progom autorzy projektów bardziej zaangażują się w ich promocję – dodaje koordynatorka prac nad puławskim BO.

Żeby zmiany weszły w życie, muszą jeszcze zdobyć akceptację rady miasta. Ta odpowiednią uchwałę ma przyjąć jutro.