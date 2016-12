Puławy: Strażnicy miejscy pomogą odpalić samochód

Rozpoczęła się kalendarzowa zima, a z nią zapewne przyjdą niskie temperatury, co może mieć druzgocący wpływ na stan niektórych akumulatorów samochodowych. W przypadku ich rozładowania z pomocą puławskim kierowcom przyjdzie Straż Miejska, która za 2100 złotych kupiła nowe urządzenie do rozruchu pojazdów. Jak zapewnia komendant Dariusz Karmasz, to profesjonalny sprzęt i model, z którego od lat korzystają strażnicy w wielu innych miastach.

– Oczywiście nadal naszym priorytetem pozostają działania prewencyjne, ale zdajemy sobie sprawę również z tego rodzaju potrzeb. Nasi strażnicy będą w stanie pomóc uruchomić dowolny samochód osobowy, czy busa. Taka usługa na terenie Puław będzie świadczona bezpłatnie – mówi komendant.

Warto więc na wszelki wypadek zapisać sobie w telefonie numer 986 lub (81) 458-61-55 i pamiętać, że z możliwości skorzystania z pomocy straży będzie można korzystać w godz. 6-22. Warto dodać, że na strażników czasami będzie trzeba trochę zaczekać, bo patrol do uziemionych kierowców przyjedzie tylko wtedy, gdy nie będzie wykonywał w tym czasie poważniejszych zadań.