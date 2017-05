„Droga ta jest często użytkowana przez mieszkańców, jednak od dłuższego czasu jest ona zaniedbana i regularnie zaśmiecana. W dodatku w jej okolicy dochodzi do regularnych ostrych melanży, przez co mieszkańcy czują się niebezpiecznie” – napisał w interpelacji skierowanej do prezydenta Janusza Grobla radny Artur Kwapiński.

W odpowiedzi na sygnał radnego Zarząd Dróg Miejskich skontrolował wskazany odcinek i uprzątnął napotkane przy nim śmieci. Niestety mimo regularnego sprzątania, odpadów przybywa.

Jak poinformował dyrektor ZDM Wiesław Stolarski, w kwietniu tylko z terenu przy tej drodze pracownicy zebrali 17 metrów sześciennych różnego rodzaju odpadów. Niestety już po interwencji radnego, na miejscu pojawiły się kolejne śmiecie. Teren został więc objęty kontrolą Straży Miejskiej i Policji.

Władze miasta chcą doprowadzić do tego, by działki, na których dochodzi do łamania przepisów dotyczących czystości w gminie, były sprzątane przez ich właścicieli. – Zostaną oni zobligowani do ich uporządkowania – zapewniła radnego Kwapińskiego, wiceprezydent Ewa Wójcik.