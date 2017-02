Puławy: Wzięli na spacer psy ze schroniska, niektóre znalazły nowy dom

Na spacer wyprowadzono wszystkie psy, które na co dzień przebywają w zamkniętych boksach (fot. Radosław Szczęch)

W sobotę wszystkie psy z puławskiego schroniska dla zwierząt miały okazję pospacerować. Część z nich znalazła nawet nowych właścicieli. To efekt walentynkowej akcji pomocy dla zwierząt.

Mimo deszczowej pogody, wiele osób pojawiło się w schronisku przy ul. Komunalnej, by wyprowadzić na spacer znajdujące się tam psy. Nie zapomniano także poświęcić trochę czasu kotom.

– Sam mam dwa pieski ze schroniska i uważam, że to naprawdę szczytna akcja i cieszę się, że mogę pomóc. Odprowadzam właśnie ze spaceru jednego i zaraz biorę następnego – mówi Arkadiusz z Puław.

Dwa psy na spacer w sobotę wyprowadziła pani Anna z Bochotnicy. – Mamy stąd psa, a dzisiaj wyprowadziliśmy na spacer dwa małe pieski. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy do domu kota. Jest już wybrany – mówi nowa właścicielka czworonoga, wabiącego się „Don”.

Do nowego domu pojedzie także pies, a dokładniej suczka „Bronka”. Jej nowi właściciele to mieszkańcy gminy Końskowola.

– Pomyśleliśmy, że skoro mieliśmy Walentynki to warto zmobilizować ludzi do tego, żeby powyprowadzali pieski, przyszli do kotów, przynieśli jakieś dary. Zwierzęta mają ogromną radość, że ten czas zostanie im poświęcony – mówi Dorota Kałkowska, administrator schroniska.

Pracownicy puławskiej placówki zapowiadają już kolejne tego rodzaju akcje. Gdy zrobi się cieplej, spodziewać możemy się m.in. biegu ze zwierzętami.