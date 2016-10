Puławy: Z nożem na ochroniarza

Dwaj mężczyźni grozili nożem ochroniarzom w jednym z puławskich sklepów. 20- i 34-latek zostali zatrzymani. Grozi im do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Dwóch młodych mężczyzn wdało się w sprzeczkę z ochroniarzami marketu. Po chwili zaatakowali ich nożem i grozili śmiercią. Uciekli kiedy zorientowali się, że wezwano policję.

Mundurowi dostali rysopis napastników i ruszyli na poszukiwania. Po kilku minutach zatrzymali podejrzanych. Nie potrafili oni wyjaśnić, który z nich i po co używał noża. Obydwaj trafili do aresztu. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności sprawy. Za groźby karalne grozi do 2 lat więzienia.