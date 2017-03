Puławy: Za chwilę pojawią się tu drogowcy

Ulica Zdebika to 260-metrowy odcinek drogi w os. Górna-Kolejowa, której nawierzchnię stanowią ułożone w poprzek, betonowe płyty. Za kilka miesięcy zamiast nich, znajdzie się tam nowa, betonowa kostka, a po obu stronach jezdni powstaną chodniki z wjazdami do posesji. Zarządca drogi zaprojektował także kanał technologiczny (światłowód) oraz przykanaliki odprowadzające deszczówkę. Przedsiębiorstwa zainteresowane tym zadaniem swoje oferty mogą składać do 23 marca, a umowa z tym, które przedstawi najkorzystniejsze warunki zostanie podpisana w kwietniu. Wtedy też powinny rozpocząć się prace.

Wcześniej, bo już 15 marca powinniśmy poznać listę chętnych do budowy ulicy Spacerowej. To jedna z najbardziej wyczekiwanych dróg w mieście, z której, z racji powstających tam osiedli nowych bloków, korzysta coraz więcej mieszkańców. Zgodnie z projektem, cały jej odcinek, od skrzyżowania z ul. Saperów Kaniowskich do ul. Kopernika zostanie pokryty asfaltem. Z tego samego materiału zbudowana zostanie nawierzchnia nowej ścieżki rowerowej, która powstania po jednej stronie ulicy. Po obu stronach będą natomiast chodniki. Całość uzupełni kanalizacja deszczowa oraz światłowody. Prace powinny rozpocząć się na początku kwietnia i potrwać do końca czerwca.

W tym roku to najpoważniejsza inwestycja drogowa zaplanowana przez puławski ZDM w mieście. Dzięki niej, os. Niwa i os. Górna-Kolejowa otrzymają nowe, alternatywne wobec zatłoczonej w godzinach popołudniowych ul. Lubelskiej, połączenie.