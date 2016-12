Puławy: Zamieszkają u Kopernika zamiast w Nowej Aleksandrii

Budowane bloki nie będą Nową Aleksandrią. Inwestor po fali krytyki zmienił nazwę osiedla na Apartamenty Kopernika. – Uznaliśmy, że skoro Nowa Aleksandria wywołuje taki sprzeciw, to nie ma sensu w to brnąć – tłumaczy.

Gdy rok temu zaczynała się budowa bloków u zbiegu ulic Sosnowej i Kopernika nikt się nie spodziewał, że zaproponowana przez dewelopera nazwa osiedla wywoła falę sprzeciwu ze strony mieszkańców miasta. Problem powstał tuż po tym, jak reklamy Nowej Aleksandrii znalazły się na okalających inwestycję płotach. Znający historię puławianie byli niemile zaskoczeni.

Dr Maria Bawolska, emerytowany pracownik IUNG napisała nawet w tej sprawie list, gdzie czytamy: Nie wierzę własnym oczom widząc tę nazwę. Czy pomysłodawca i osoby, które ją zaakceptowały, nie znają historii Polski i historii Puław? - pisała w styczniu, odwołując się do genezy byłej nazwy Puław, do której chętnie wracają różnego rodzaju przedsiębiorstwa. - To ukłon w stronę zaborcy - uznała dr Bawolska.

Krytyczną opinię w tej sprawie wyraził także historyk, Zbigniew Kiełb, który przypomniał, że Nowa Aleksandria to nazwa Puław nadana przez cara, który zrobił to na cześć swojej żony, Aleksandry Teodorówny.

- Pamiętajmy o tym, że car Polski i Puław nienawidził. Nadawanie nazwy osiedlu uważam za nieporozumienie - mówił badacz historii miasta.

Ponad 57 procent ankietowanych internautów uznało, że nadawanie dzisiaj nazwy Nowa Aleksandria to zły pomysł. 43 procent badanych uznało, że nie ma nic przeciwko temu.

Ostatecznie firma Żagiel wycofała się z pomysłu używania kontrowersyjnej nazwy osiedla.

- Niezadowolenie naszych potencjalnych klientów, którzy po doniesieniach medialnych krytykowali poprzednią nazwę wpłynęło na decyzję o jej zmianie. Uznaliśmy, że skoro Nowa Aleksandria wywołuje taki sprzeciw, to nie ma sensu w to brnąć - mówi Tomasz Krochmalski, prezes firmy Żagiel. - Przyznam jednak, że sam należę do tych, którym poprzednia nazwa osiedla bardziej się podobała. Moim zdaniem historycznie nie ma ona jednoznacznie negatywnej konotacji - dodaje.

Reklamy Nowej Aleksandrii zniknęły z płotu przy ul. Kopernika. Nie zobaczymy ich również w internecie. Na oficjalnej stronie inwestycji osiedle nazywa się teraz Apartamentami Kopernika.

Do zakończenia budowy pierwszego z dwóch trzypiętrowych bloków mieszkalnych Apartamentów Kopernika pozostało 3,5 miesiąca. Trwa sprzedaż mieszkań. Od tego zależy kiedy wystartuje budowa kolejnego apartamentowca w tej części Puław.