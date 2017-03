Puławy: Znikają drzewa na stacji kolejowej

O wycinkę w e-mailu do redakcji pyta jeden z Czytelników: – Nie wiem jaki jest sens wycięcia tych pięknych drzew – napisał.

Inwestor, czyli PKP-PLK jeszcze nie odpowiedział na nasze pytania, ale w przypadku podobnych działań w innych miastach, kolejarze wycinkę tłumaczyli względami bezpieczeństwa.

Porządkowanie terenu przy tzw. „Puławach Drewnianych” to tylko drobna część całego zadania polegającego na oczyszczeniu ze zbędnych drzew odcinka od Lublina do Pilawy. Przetarg dotyczący tych prac został podzielony na trzy części (Otwock-Pilawa, Pilawa-Dęblin i Dęblin-Lublin). Za ostatnią odpowiada firma Floreko, która za pozbycie się niechcianych roślin otrzyma 465 tys. złotych. Na te same prace przy pozostałych odcinkach inwestor przeznaczy prawie 4,5 mln złotych. Uporządkowanie całego przylegającego do torów terenu ma się zakończyć 31 maja.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w lecie rozpocznie się modernizacja linii kolejowej nr 7 z Lublina do Otwocka. To z kolei, dla wszystkich pasażerów PKP z miejscowości położonych na tej trasie oznacza konieczność przesiadki do innych środków lokomocji.