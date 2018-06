Zostań dawcą szpiku. Można się zarejestrować w RCKiK w puławskim szpitalu

Do udziału w wizyty w RCKiK znajdującym się w puławskim szpitalu zachęca Iwona Kęsik z „Solidarności”. – To naprawdę nic nie boli, a jest bardzo ważne i potrzebne. Istnieją mity o nakłuwaniu kości, ale tak naprawdę my tylko pobieramy krew, tak jak przy standardowym badaniu. Dlatego warto do nas przyjść i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku – tłumaczy technik w SP ZOZ oraz przedstawicielka związku zawodowego.

W celu przekonania mieszkańców powiatu „Solidarność” przygotowała cyfrowe ulotki, które trafiły m.in. do lokalnych mediów. Broszury zawierają informacje o tym, czym jest szpik, w jaki sposób jest on pobierany z organizmu i dlaczego wysoka liczba dawców przyczynia się do ratowania życia ludzi. Warto wiedzieć ponadto, że oddanie szpiku, a dokładniej komórek macierzystych np. z krwi obwodowej, nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zdrowego dawcy.

Osoby, które chcą pomóc i zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku mogą robić to od poniedziałku do piątku (godz. 7:15-12:30) w RCKiK w Puławach. Warunek – należy być zdrowym, znajdować się wieku 18-50 lat i posiadać przy sobie dowód tożsamości.