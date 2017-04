Radni jednomyślnie o absolutorium dla prezydenta Puław

Uchwała oznacza, że radni nie mają zastrzeżeń, co do wykonania budżetu w ubiegłym roku. Udzielenie absolutorium rekomendowała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz komisja rewizyjna, która otrzymała do wglądu finansowe sprawozdania.

Ze sprawozdań wynika, że w 2016 roku na inwestycje wydano ponad 27 mln złotych. Do najpoważniejszych należały przebudowa ulic: Norwida, Gdańskiej i Saperów Kaniowskich, budowa ścieżki rowerowej w kierunku ul. Długiej, powstanie kompleksu sportowego przy SP nr 11 na os. Niwa oraz remonty przedszkoli. W sumie w ubiegłym roku miasto wydało ponad 212 mln złotych. Jak co roku, najwięcej kosztowała oświata (prawie 71 mln zł) i pomoc społeczna (53 mln). Ponad 18 mln Puławy wydały na transport i łączność, a 15 mln na administrację.

Dochody miasta w 2016 roku przekroczyły 226 mln złotych. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zadłużenia.