Radny PiS pił, jechał i wpadł do rowu. Opuścił klub radnych, ale mandatu nie składa

Artur K., który wjechał do rowu mając 1,6 promila alkoholu, opuścił już klub radnych PiS. Mandatu radnego na razie jednak nie składa. Radny wylądował w rowie po oficjalnej, zakrapianej kolacji wydanej na pożegnanie ukraińskiej delegacji. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu.

W piątek poseł Krzysztof Szulowski zwolnił go ze stanowiska dyrektora swojego biura. Zapowiedział również, że złoży wniosek o usunięcie radnego z partii. Artur K. zamieścił w sieci przeprosiny i złożył rezygnację z członkostwa w klubie radnych PiS.

– Oczywiście przyjęliśmy tę rezygnację. Współczuję mu, ale nikt z naszego klubu go nie usprawiedliwia. Zrobił źle i sam wie o tym najlepiej – mówi Marzanna Pakuła, szefowa klubu PiS w puławskiej radzie miasta, która również uczestniczyła w kolacji zorganizowanej przez Urząd Miasta. – Nie przyszło mi do głowy, że to się tak skończy. Artur nigdy nie pił. To człowiek, którego nie ciągnęło do alkoholu – zapewnia.

Czy radny zrzeknie się mandatu? – To jego prywatna sprawa. Prawo nie daje nam możliwości wygaszenia mandatu bez prawomocnego wyroku. Wszystko zależy od jego decyzji – mówi Bożena Krygier, przewodnicząca rady miasta.

Wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie też nie otrzymała (taki wniosek musiałoby podpisać co najmniej siedmiu radnych). Tymczasem jeszcze przed świętami zebrać ma się zarząd okręgu PiS w województwie lubelskim, który zdecyduje o dalszym losie Artura K. w partii.